Mấy ngày qua, giá lúa tại nhiều tỉnh, thành vùng ÐBSCL mặc dù trên đà tăng nhẹ từ 100-200 đồng/kg so với các tuần trước. Tuy nhiên, mức giá hiện nay tại ĐBSCL vẫn thấp hơn so với so với vụ đông xuân trước từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, tùy loại giống. Điều này khiến người nông dân rất lo lắng.