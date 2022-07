Theo dự báo, cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền trong đó có Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố đã có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, vào ngày cuối tuần, trong lúc bão số 1 chưa tới, người dân tranh thủ vui chơi, du lịch trên đảo Cát Bà.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến 21 giờ, ngày 1/7, thời tiết ở Hải Phòng khá đẹp, gió nhẹ, chưa có ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Chiều nay, do là ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết thuận lợi, bến phà Gót vẫn tổ chức đưa đón du khách sang đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) cả hai chiều đi và về. Tuy nhiên, lượng người đi cũng thưa thoáng hơn so với các ngày nghỉ cuối tuần khác do ảnh hưởng thông tin về cơn bão số 1.

Tại thị trấn Cát Bà, du khách đã có mặt trên đảo vẫn đổ ra đường để thưởng thức không khí mát mẻ, những cơn gió nhẹ từ biển thổi vào.

Tối 1/7, đông đảo du khách trên đảo Cát Bà vẫn đổ ra đường để hưởng thụ không khí mát mẻ trên đảo.

Chị Nguyễn Thị Thanh, một du khách đến từ nội thành Hải Phòng cho biết, chị đã nghe thông tin về cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng, trong lòng có chút lo lắng nhưng hiện tại thời tiết rất đẹp nên chị và gia đình tranh thủ dạo chơi trên đảo, hít thở không khí trong lành. "Nếu ngày mai trời vẫn đẹp như hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình tắm biển, thăm vịnh Lan Hạ và nghỉ tại đảo đến sáng Chủ nhật mới trở về Hải Phòng. Nhưng nếu có bão, chúng tôi đành phải chờ đợi diễn biến tiếp theo và tuân theo hướng dẫn của địa phương. Mong là bão sẽ chuyển hướng để chuyến đi của chúng tôi được trọn vẹn. Đây là kỳ nghỉ mát gia đình tôi thưởng cho cháu trai vừa trúng tuyển vào trường THPT"- chị Thanh chia sẻ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn thành phố cho biết, lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão đã được phê duyệt.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.



Chủ động các âu thuyền cho tàu về tránh trú an toàn

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động điều tiết nước phòng, chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, công trình phòng, chống thiên tai, các công trình đang thi công, các khu nhà cũ, yếu; sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hải Phòng rà soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị trong trường hợp xảy ra mưa lớn;

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống bão tại các khu, cụm công nghiệp quản lý;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến của bão và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố các nội dung cần chỉ đạo để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão.