Sau 2 thập kỷ vắng bóng, hoạt động đua ghe tại đầm An Khê, nằm giữa xã Phổ Khánh - phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi, đã được hồi sinh trở lại. Đây là 1 trong những hoạt động của Lễ hội đầm An Khê với tên gọi “An Khê Sóng Hát”, do UBND xã Phổ Khánh tổ chức nhân dịp lễ Quốc khách 2/9/2022