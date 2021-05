Me là loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Châu Phi. Hiện nay, me được trồng nhiều ở Châu Phi, Ấn Độ, Pakistan và đặc biệt là Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Me là loại cây thân gỗ, tán rộng, có khi cao tới 20 mét. Hoa có màu vàng nhạt (hoặc trắng nhạt) có vệt đỏ, mọc thành từng chùm.