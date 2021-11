Lũ lụt 'hoành hành', nhiều nơi ở Bình Định tiếp tục chìm trong biển nước, ngập sâu hơn 1m

Chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) Lê Văn Toản cho biết, các thôn Lương Trung, Lương Thái, Thái An, An Xuyên 1, An Xuyên 2, An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh) vẫn đang bị ngập sâu, có nơi ngập sâu trên 1m. Trong khi đó, các thôn: An Hoan, Thượng An, Công Trung cũng bị ngập hơn nửa thôn. Ảnh: DT.