Miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp trong 3 ngày tới, miền núi có nơi dưới 11 độ C. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở miền Trung và lan rộng ra khu vực Tây Nguyên.

Miền Trung tiếp tục đón mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Ngày 14/11, không khí lạnh lấn sâu vào đất liền khiến miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ tại đồng bằng chạm ngưỡng 14-17 độ C, lạnh hơn hôm qua 1 độ C.Ở miền núi, mức nhiệt thấp nhất được dự báo 11-14 độ C, riêng các khu vực núi cao tiếp tục dưới 10 độ C.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, mưa lớn kéo dài ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, Hà Nội giảm mưa nhưng nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp. Thời tiết ở trạng thái rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh khi nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 20-22 độ C. Độ ẩm cao kèm gió đông bắc khiến cảm giác lạnh gia tăng. Tình trạng trên khả năng duy trì đến hết ngày 16/11.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.