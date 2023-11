Từ hôm nay, 13/11, theo dự báo, miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa cực lớn. Nhiều nhà máy thủy điện đã lên kế hoạch xả lũ nhằm tăng dung tích dự phòng cho đợt mưa lũ lớn này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối qua (12/11), mưa đã bắt đầu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Dự báo ngày và đêm nay, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Miền Trung đón mưa cực lớn, nhiều thủy điện lên kế hoạch xả lũ. Video: VTC14

Trọng tâm của đợt mưa lớn lần này tập trung ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, trong đó 4 địa phương, gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi đón mưa nhiều nhất. Dự báo từ gần sáng ngày 13/11 đến ngày 14/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 14-17/11, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ 13-18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.