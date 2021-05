Nghệ An: Giúp bà con nông dân gỡ khó tiêu thụ nông sản “mùa dịch”

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của Nghệ An cũng chịu tác động mạnh. Đối với xuất khẩu: Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh xuất khẩu chủ yếu vào các thị trường như: Trung Quốc; thị trường Trung Đông và một số thị trường Châu Âu, Lào đều gặp khó khăn, một số thị trường đóng cửa. Đối với thị trường trong tỉnh: Sức tiêu thụ giảm, dẫn đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu thụ chậm, giá giảm. Theo thống kê Nghệ An có 4 sản phẩm bị tác động ảnh hưởng nhiều, đó là: chè, lạc, rau củ quả và thịt lợn.