Những phong tục đón năm mới liên quan đến ẩm thực trên toàn thế giới có thể bạn chưa biết

Người Hà Lan đón năm mới bằng những chiếc bánh rán phủ đường nhỏ, có tên là Oliebollen. Oliebollen mang ý nghĩa là "Old and New", "cũ và mới", tượng trưng cho những điều đã qua trong năm cũ và hướng đến những điều mới mẻ của năm sau. Oliebollen có hương vị gần giống bánh donut, gồm bột mì nhào với nho khô, táo, được rán vàng giòn và lăn qua bột đường đầy ngọt ngào và hấp dẫn.