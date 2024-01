Nuôi rươi, cáy ngay trên ruộng lúa, phát triển du lịch sinh thái miền quê một cách bền vững, nông nghiệp hữu cơ tại xã An Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) đang trở thành công thức luân canh hiệu quả, bền vững. Điều đó như “một mũi tên trúng nhiều đích”, làm đổi thay hoàn toàn cuộc sống, môi trường sản xuất của người dân địa phương.

TIÊU ĐIỂM NÔNG THÔN XANH

Nông nghiệp hữu cơ tại An Thanh, một mũi tên trúng nhiều đích

Dù được bồi đắp phù sa màu mỡ của sông Thái Bình, nhưng trước kia, vùng chiêm trũng An Thanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Tình trạng nước ngập sâu nội đồng từng là một bài toán nan giải. Nhưng "trong cái khó, ló cái khôn", chính điều kiện tự nhiên đặc thù ấy đã tạo cơ hội cho những trà lúa hữu cơ, những con rươi, con cáy nơi đây sinh trưởng và phát triển tốt.

Không gây giống hay nuôi được, con rươi chỉ xuất hiện tự nhiên và rộ lên trong vài con nước của tháng 10, tháng 11 âm lịch. Việc rươi từ đâu đến, ăn gì... không ai hay biết. Vì thế, người dân An Thanh chỉ biết bảo nhau tạo môi trường sống tốt hơn cho rươi. Từ đó, Đảng ủy xã An Thanh đã xây dựng Đề án "Quy hoạch vùng sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, an toàn, hướng đến du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với bảo vệ môi bền vững giai đoạn 2021 – 2025" nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hướng đến các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt khai thác tiềm năng nguồn lợi đặc sản rươi, cáy trên ruộng lúa.

Có thể nói phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại An Thanh như một mũi tên trúng nhiều đích. Nông dân nơi đây đã hình thành công thức luân canh hiệu quả, bền vững với 5 tầng khai thác. Dưới đất là rươi, bờ ruộng là cáy, tiếp đến là lúa xuân trên ruộng, trên bờ rau ăn lá, rau gia vị và trên cùng là cây ăn quả, tạo ra một hệ sinh thái trong lành và bền vững.

