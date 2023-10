Bệnh ghẻ, sẹo trái gây hại trên cây ổi là bệnh hại gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng quả ổi. Hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu các biện pháp phòng trị bệnh này trong số hôm nay.

Tìm hiểu bệnh ghẻ sẹo trái trên cây ổi cùng Sổ tay Nhà nông

Cây ổi bị bệnh ghẻ trên trái, trên lá làm cho cây bị chậm phát triển, trái rụng không ăn được. Vậy nguyên nhân khiến cho cây ổi bị bệnh là gì và cách xử lý như thế nào để cây phát triển khỏe mạnh và cho trái ngon? Trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay sẽ cung cấp cho bà con một vài cách trị bệnh ghẻ trên cây ổi.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Bệnh ghẻ sẹo trái trên cây ổi và biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất.

1. Bệnh ghẻ, sẹo quả gây hại trên cây ổi gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng quả ổi.

Nguyên nhân gây bệnh:

Do nấm gây ra kết hợp với rầy mềm hại lá non. Nấm thường tấn công trên các phiến lá, cuống lá, hoa và trái non, chồi non. Các sợi nấm thường lây lan qua các giọt nước, gió,… và xâm nhiễm bộ phận lá non, cuống hoa, quả non để phát triển và gây hại.

Biểu hiện:

- Trên lá, bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở mặt dưới lá trước, sau đó mới lan dần. Khi mới xuất hiện đốm bệnh có hình tròn, màu xám xanh, viền dần rõ nét hơn và có tơ màu đen, hơi xanh. Sau một thời gian thì các sợi tơ này biến mất, vết bệnh mọc nhô lên trông như những chiếc gai nhỏ. Bệnh làm cho lá bị nhỏ lại, rộp phồng lên và khô chết dọc theo bìa lá.

- Trên quả, vết bệnh có hình tròn, rõ nét, màu xanh xám, có các sợi tơ phát triển trên đó. Giai đoạn sau các vết bệnh chuyển màu nâu sẫm, nổi thành ghẻ để lại sẹo trên quả, khi lớn lên quả bị nứt. Nếu trên bề mặt quả có nhiều vết bệnh và bệnh phát triển mạnh sẽ làm cho quả bị biến dạng, méo mó, chất lượng kém, thịt quả cứng, ít nước và ăn không ngon, thậm chí bị rụng sớm.

2. Các biện pháp phòng ngừa bệnh ghẻ, sẹo trái ổi

- Công tác vệ sinh tiêu hủy mầm bệnh: sau các vụ thu hoạch cần đốn, tỉa cành tạo thông thoáng, cắt bỏ triệt cành, lá bị bệnh thu gom hết các tàn dư cây, quả bị bệnh đem tập trung và đốt hết để tránh lây lan.

- Chăm sóc tăng cường sức đề kháng cho cây: dọn sạch cỏ, cành lá cây xung quanh gốc.

- Bón bổ xung phân vi sinh, phân hữu cơ đã ủ hoai mục, khô dầu đậu tương ủ với EM kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma; bón phân cân đối, hợp lý, bổ sung đủ yếu tố trung, vi lượng giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng sức chống chịu, hạn chế tác hại của nấm bệnh; tưới đủ nước để cây bật lộc, sinh trưởng khỏe mạnh.

- Dùng thuốc để phòng trừ nấm bệnh.

Đối với ruộng bị bệnh ít:

+ Cắt bỏ triệt để cành lá bị bệnh thu gom đốt tiêu hủy tránh bênh lây lan sang cây khác. Phun thuốc phòng trừ nấm bệnh và rầy, rệp hại lá và quả bằng các loại thuốc trừ nấm trên.

+ Khi có triệu chứng bệnh xuất phun ngừa bằng bộ đặc trị nấm khuẩn Nano bạc đồng và Nano đồng oxyclorua HLC pha mỗi loại 30ml/bình 16lít phun kỹ trên và dưới mặt lá, phun ướt đẫm toàn bộ mặt tán. Sau 3 - 4 ngày phun lại một lần nữa. Bà con cũng nên chủ động phun phòng ngừa trước khi bệnh xảy ra để đảm bảo tốt nhất năng suất ổi thu hoạch.

Đối với ruộng bị bệnh nặng:

+ Sau khi cắt cành vệ sinh xung quang gốc, tiêu hủy đốt bỏ cỏ, rác, cành, cây, quả bị bệnh, tiến hành phun thuốc trừ nấm mạnh có tính nội hấp hai chiều

+ Khi cây ra lộc non phải thường xuyên theo dõi nhất là sau khi trời mưa, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho nấm bệnh, rầy rệp phát triển, khi phát hiện phải phun thuốc trừ nấm và trừ rầy, rệp hại lộc, quả non.

Trên đây là một số biểu hiện và cách phòng trị bệnh ghẻ sẹo trái trên cây ổi.

Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!