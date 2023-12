SỔ TAY NHÀ NÔNG: Bí kíp xử lí bệnh móc tro trên cây hoa đồng tiền.

Bệnh móc tro hại hoa đồng tiền là một trong những mối đe dọa lớn đối với các nhà vườn, khiến cho bà con nông dân có nguy cơ mất trắng cả mùa vụ. Vậy làm thế nào để xử lí triệt để căn bệnh này, bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay.

Tìm hiểu cách xử lí bệnh móc tro cùng Sổ tay Nhà nông

Bệnh móc tro hại hoa đồng tiền là một trong những mối đe dọa lớn đối với vườn trồng. Bệnh này thường bắt đầu bằng các vết bệnh mốc màu tro trên lá. Sau đó lan rộng và chuyển sang màu nâu, gây hại nặng cho cây. Đặc biệt, trong thời tiết ẩm ướt, bệnh có thể lan nhanh hơn và khiến cây khó phục hồi. Việc phòng trừ và kiểm soát bệnh móc tro là quan trọng để bảo vệ sự phát triển của cây hoa đồng tiền. Trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay, bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách xử lí căn bệnh này cho hoa.

1. Biểu hiện bệnh móc tro trên cây hoa đồng tiền

Vết bệnh mốc màu tro: Bệnh bắt đầu bằng việc xuất hiện các vết bệnh mốc màu tro trên lá cây. Những vết này thường có màu nâu sáng hoặc màu tro đậm. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự nhiễm bệnh.

Sau đó, lan rộng và chuyển sang màu nâu: Bệnh phát triển nhanh chóng, và các vết móc ban đầu có thể lan rộng và chuyển sang màu nâu sậm. Các vùng bị nhiễm bệnh trên lá có thể phát triển thành một lớp nâu chín.



Lớp màu nâu vàng trong thời tiết ẩm ướt: Khi thời tiết ẩm ướt, bệnh thường xuất hiện dưới dạng lớp màu nâu vàng trên các vùng bị nhiễm bệnh. Điều này là do điều kiện ẩm ướt làm tăng sự phát triển của móc tro.



Lá non khô hoặc thối: Bệnh móc tro thường tác động mạnh lên lá non của cây. Lá non có thể khô hoặc thối và bị tổn thương nghiêm trọng.

2. Tác hại của bệnh móc tro đối với hoa đồng tiền

Tổn thương cây và hạn chế vận chuyển dưỡng chất: Bệnh gây tổn thương lớp vỏ ngoại của cây, làm cho cây khó khăn trong việc vận chuyển dưỡng chất từ gốc đến các phần khác của cây. Điều này có thể gây ra suy yếu và giảm tốc độ sinh trưởng của cây.



Sinh trưởng kém và cây còi cọc: Bệnh móc tro làm cây mất khả năng phát triển mạnh mẽ và làm cho cây trở nên còi cọc. Cây mất đi khả năng phát triển đủ lớn để đạt được kích thước và hình dáng tối ưu.



Khả năng cho hoa giảm: Bệnh ảnh hưởng đến khả năng cây đạt được sự phát triển cần thiết để sản xuất hoa. Do đó, cây có khả năng cho hoa rất thấp hoặc không cho hoa hoàn toàn, gây thiệt hại đáng kể cho người trồng hoa.

3. Biện pháp phòng trừ bệnh móc tro trên cây hoa đồng tiền

Biện pháp phòng:

- Dọn dẹp môi trường xung quanh: Dọn dẹp khu vườn hoa bằng cách loại bỏ tàn dư thực vật và cỏ dại.

- Kiểm tra và quản lý vườn hoa thường xuyên: Thăm vườn hoa đều đặn để theo dõi tình trạng của cây. Nếu phát hiện dấu hiệu của bệnh móc tro, hãy thực hiện biện pháp điều trị kịp thời.



Biện pháp trừ: Sử dụng các loại thuốc trừ sâu chứa hoạt chất như Mancozeb, Chlorothalonil, Kali Bicarbonate, hoặc các loại thuốc BVTV khác được đề xuất. Hãy tuân thủ hướng dẫn sử dụng và liều lượng được ghi trên sản phẩm.

Trên đây là cách xử lí bệnh móc tro trên cây hoa đồng tiền, mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!

