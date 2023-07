SỔ TAY NHÀ NÔNG: Bí quyết lựa chọn và bảo quản thức ăn cho chim bồ câu Pháp.

Trong số phát sóng hôm nay, chương trình Sổ tay Nhà nông sẽ cung cấp cho bà con bí quyết lựa chọn và bảo quản thức ăn cho chim bồ câu Pháp, giúp đàn bồ câu phát triển tốt, tiết kiệm chi phí chăn nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để đàn chim bồ câu sinh sản tốt, cho chất lượng thịt ngon, bà con cần lựa chọn nguồn thức ăn chất lượng, có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vậy để lựa chọn thức ăn phù hợp với loài chim này và bảo quản thức ăn như thế nào cho hiệu quả, bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông nghiên cứu trong số phát sóng hôm nay.

1. Lựa chọn thức ăn đảm bảo chất lượng

Đối với chim bồ câu Pháp, dinh dưỡng từ thức ăn là một phần yếu tố quyết định đến sự phát triển của chúng. Thức ăn cơ bản chủ yếu của chim bồ câu là thức ăn bao gồm: Ngô, thóc, gạo, đậu xanh,... đây là những dạng đồ ăn thô có đủ hàm lượng dưỡng chất.

Chim bồ câu là loài không có răng để nhai nghiền thức ăn, vì vậy để tốt hơn cho đường tiêu hóa, bà con cũng có thể cho bồ câu ăn thức ăn được nghiền như cám viên và ngô xay, nhằm cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho chim.



Ngoài thức ăn cơ bản trên, bà con có thể thêm các thành phần phụ để hỗ trợ đường tiêu hóa cho chim như: Cát đen, sỏi nhỏ,... có thể bổ sung vào khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng.

2. Thức ăn cho từng giai đoạn phát triển

Giai đoạn chim non phát triển đến khi trưởng thành cần lưu ý thức ăn phù hợp. Với chim non 10 ngày tuổi, cần cho uống nước ở giai đoạn đầu và bổ sung các dưỡng chất vitamin C.

Giai đoạn khoảng 20 - 30 ngày tuổi, chim đã mọc lông nhưng thời gian này chim non vẫn cần ba mẹ bón ăn thức ăn chủ yếu có thể là cám xay, những thực phẩm dễ tiêu hóa.

Từ 40 ngày tuổi, chim non có thể tách ổ hoàn toàn và tự lập ăn uống, thời điểm này, thức ăn cho bồ câu chủ yếu là thức ăn công nghiệp như cám viên, ngô nghiền, gạo xay.

Thức ăn cho từng giai đoạn phát triển của chim bồ câu Pháp.





3. Tỉ lệ trộn thức ăn cho chim bồ câu Pháp

Bên cạnh việc lựa chọn thức ăn chất lượng, bà con cần cho chim ăn đúng và đủ tỉ lệ hàm lượng dưỡng chất. Bởi việc pha trộn thức ăn theo đúng tỉ lệ sẽ giúp chim hấp thụ dinh dưỡng tối đa.

Tần suất cho chim ăn mỗi ngày là 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Bà con lưu ý lượng thức ăn cho chim non và chim trưởng thành khác nhau.

Tỉ lệ trộn thức ăn cho chim bồ câu Pháp.

4. Bảo quản nguồn thức ăn cho chim bồ câu

Bảo quản thực phẩm tốt không chỉ giúp bồ câu phát triển mà còn giúp chất lượng chim thương phẩm và đảm bảo khả năng sinh sản của chim. Bà con cần chú ý một vài yếu tố như sau:

Bảo quản nguồn thức ăn cho chim bồ câu.

- Tránh để đồ ăn bị ẩm mốc, lưu trữ đồ ăn ở nơi khô ráo thông thoáng.

- Kiểm tra thức ăn thường xuyên tránh bị mối mọt, thức ăn không đảm bảo, chim ăn vào có thể gây mầm bệnh.

- Nếu thức ăn xuất hiện mùi lạ, có dấu hiệu nấm mốc cần loại bỏ, tránh gây hại đến đường tiêu hóa của chim.

- Các loại hạt phải đảm bảo không chứa chất bảo quản.

Trên đây là một vài cách lựa chọn thức ăn phù hợp và bảo quản thức ăn cho giống chim bồ câu Pháp.

Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!