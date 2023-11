THẾ GIỚI TUẦN QUA: Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo “không thể tránh khỏi” tại Gaza

Quân đội Israel tiếp tục tiến sâu vào Gaza, giao tranh với Hamas và tấn công cơ sở hạ tầng ở phía bắc dải đất này. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi, quốc tế tìm cách đẩy nhanh các chuyến hàng cứu trợ qua của khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất nối với Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel.

WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế ở Dải Gaza; Mexico thiệt hại nặng nề vì bão Otis; Hội nghị thượng đỉnh về an toàn Trí tuệ nhân tạo;... là những thông tin quốc tế nổi bật tuần qua.

Tiêu điểm: Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo "không thể tránh khỏi" tại Gaza

Trong bối cảnh xung đột có chiều hướng leo thang, nhiều hoạt động ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm thiểu thương vong dân thường cũng như bàn tính tương lai cho dải Gaza.

Số lượng xe tải viện trợ vào Gaza đã tăng dần lên, nhưng vẫn còn rất nhỏ so với 400 xe tải lưu thông trước khi xảy ra chiến sự. Việc phân phối thực phẩm, vật tư y tế cũng đang chững lại ở Gaza do thiếu nhiên liệu, tình trạng cướp bóc các cửa hàng, tắc nghẽn đường phố và sự hỗn loạn do cư dân tháo chạy.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu các hoạt động của Israel ở Gaza phải tôn trọng luật pháp quốc tế, mạng sống của dân thường phải được bảo vệ và viện trợ nhân đạo đến được Gaza.

