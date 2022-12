Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ rét đậm, mưa rào rải rác, đêm mưa to cục bộ; vùng núi rét hại; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Bắc Trung Bộ trời rét. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.