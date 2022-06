Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 12/6, Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.