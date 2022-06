Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn vào chiều tối, đêm. Từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.