Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa mưa to đến rất to, cần đề phòng với sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở khu trũng, đô thị.