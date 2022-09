Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông, Thừa Thiên-Huế mưa vừa, mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, mưa to cục bộ.