Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Vùng Tây Bắc và Bắc miền Trung đêm và sáng trời lạnh; Tây Bắc trưa, chiều trời nắng, có nơi trên 30 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng; Đông Nam Bộ có nơi 34-36 độ C.