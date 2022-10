Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nam Bộ chiều tối có mưa to cục bộ. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.