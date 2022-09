Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa và dông, cục bộ mưa to. Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu vào chiều, tối. Phía Nam của Bắc Trung Bộ trời nắng.