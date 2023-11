Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: cả nước ngày nắng. Nam Bộ nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; chiều, tối mưa rào, dông rải rác. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trong đó Đông Bắc Bộ sương mù nhẹ rải rác rác; Tây Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C.