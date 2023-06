Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Trung Bộ cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối, đêm. Mưa to cục bộ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.