Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ mưa rào dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Trung Bộ nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lũ, sạt lở đất và ngập úng vùng mưa lớn.