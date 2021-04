Những ngày qua, nông dân ở ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang thực hiện thử nghiệm mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời. Đây là mô hình mới ở An Giang được ngành Nông nghiệp tỉnh đánh giá có hiệu quả, giúp nông dân vươn lên khá giả tuy nhiên chi phí ban đầu khá cao.