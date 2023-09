Cảnh báo: Mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 12 - 14/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo: Từ ngày 12 - 14/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.