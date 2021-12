Ngày 10/12, Hội thi Gạo ngon Đồng Tháp lần thứ hai được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội thi thu hút 11 đơn vị tham gia, với 13 sản phẩm gạo. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động nhà nông 11/12

Giá cà phê thế giới sẽ giữ xu hướng tăng đến quý 1/2022

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 11/2021, giá cà phê thế giới tăng lên mức cao 10 năm qua do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quốc tế có thể kéo dài tới năm sau.

Dự báo giá cà phê trên thế giới sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cho đến quý I/2022. Hiệp hội Cà phê Brazil và Colombia khẳng định nguồn cung không thiếu, nhưng khó khăn trong khâu vận chuyển khiến nguồn cung bị hạn chế. Trong niên vụ cà phê 2020/2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,81 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ 2019/2020 do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội.

Còn theo dự báo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong niên vụ cà phê 2021/2022 Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê so với niên vụ 2020/2021. Tuy nhiên, sản lượng cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam tăng không bù đắp được lượng hàng bị ách tắc, không thể giao hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong vài tháng trước.

Thủy sản Việt Nam nhập khẩu vào Nga tăng rất mạnh

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu thủy sản của Nga trong 9 tháng năm 2021 đạt 481,8 nghìn tấn, trị giá 1,77 tỷ USD, tăng 23,1% về lượng và tăng 29,9% về trị giá so với 9 tháng năm 2020. Trong 9 tháng năm 2021, nhập khẩu thủy sản của Nga từ Việt Nam tăng 79,8% về lượng và tăng 67,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 37 nghìn tấn, trị giá 130,8 triệu USD. Với Hiệp định Việt Nam – EAEU, nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam được hưởng ưu đãi về thuế quan so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhận định, nhìn chung, với những ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định Việt Nam - EAEU, hàng thủy sản của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao hơn tại thị trường Nga.

Gạo ngon Đồng Tháp tranh tài

Ngày 10/12, Hội thi Gạo ngon Đồng Tháp lần thứ hai đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội thi thu hút 11 đơn vị tham gia, gồm các hợp tác xã, hộ sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với 13 sản phẩm gạo.

Hội thi được tổ chức với mục tiêu phát hiện những giống lúa có chất lượng, sản xuất đảm bảo đúng quy trình an toàn, xây dựng nên thương hiệu gạo ngon Đồng Tháp; đồng thời, phát huy hết tiềm năng vốn có của ngành hàng lúa gạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, chất lượng các sản phẩm năm nay được nâng lên, bao bì sản phẩm được thiết kế bắt mắt, tất cả sản phẩm đều được lấy mẫu kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo không có kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các đơn vị thuyết trình rõ, đầy đủ về sản phẩm.

Kết quả hội thi sẽ được công bố trao giải thưởng vào Chương trình Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 13, diễn ra vào ngày 24/12.

Việt Nam là nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức

Theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, nhập khẩu hạt điều của Đức từ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 28,23 nghìn tấn, trị giá 201,21 triệu USD, giảm 1,7% về lượng và giảm 7,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy vậy, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Đức vẫn tăng từ 57,51% lên 62,46% trong 9 tháng đầu năm 2021, so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức nhờ sản lượng ổn định và chất lượng đảm bảo.

Triển vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Đức sẽ khả quan trong năm 2022 nhờ lợi thế về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.