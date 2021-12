Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh giảm nhiệt, nhưng cà chua tại Hà Nội lại tăng giá gấp đôi. Lý do vì sao? Hãy cùng theo dõi những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 15/12

Tổng sản lượng thủy sản Hà Nội đạt 119.434 tấn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Năm 2021, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản của thành phố ước tính 24.000ha; tổng sản lượng đạt 119.434 tấn, tăng 2,88% so với năm trước; trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 117.730 tấn, tăng 2,9%; sản lượng thủy sản khai thác 1.704 tấn, giảm 1,33%; sản xuất cá giống các loại đạt 1.350 triệu con…Để nâng cao giá trị trong nuôi trồng thủy sản, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn về quản lý nuôi trồng thủy sản thương phẩm, quản lý chất lượng giống thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP… nhằm mang lại kết quả tốt cho các mô hình, năng suất cao và sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh Hóa mở rộng diện tích trồng cây thanh long

Được đánh giá là một trong số những cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân, thời gian qua, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa cũng đã tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi diện đích đất vườn đồi kém hiệu quả kinh tế để nhân rộng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ. Bên cạnh đó, huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các mô hình trồng cây ăn quả và trồng cây thanh long ruột đỏ cho người dân. Qua đó, giúp người dân có kiến thức mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình này. Hiện nay, trên địa bàn huyện Như Xuân đã phát triển được hơn 40 ha trồng cây thanh long tại các xã, như: Xuân Hòa, Thượng Ninh, Tân Bình, thị trấn Yên Cát… Không chỉ mở rộng về diện tích trồng thanh long, người dân còn áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Lý do cà chua tăng giá đột ngột ở Hà Nội

Theo khảo sát, giá cà chua tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang dao động quanh mốc cao kỷ lục 50.000 - 60.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với mức giá 28.000 - 30.000 đồng cách đây 1 tuần. Tại một số chợ ở khu vực trung tâm có nơi còn lên đến 65.000 đồng/kg. Còn trong các siêu thị, các loại cà chua thông thường và cà chua bi giá khoảng 52.000 - 62.000 đồng/kg. Một trong những lý do của tình trạng trên là Trung Quốc hạn chế việc thông quan cửa khẩu với phương châm "zero-COVID", do đó lượng cà chua nhập khẩu giảm mạnh khiến nguồn cung bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nguồn cung cà chua giảm do ảnh hưởng của việc giãn cách trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 khiến người nông dân không thể ra đồng gieo trồng, sau đó lại bị ảnh hưởng của thời tiết khiến sản lượng rau giảm. Thị trường Hà Nội cũng vừa phải hứng chịu một làn sóng giá rau xanh cao kỷ lục ở giai đoạn này.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh giảm nhiệt

Trái ngược với cà chua, sau nhiều ngày tăng giá do nguồn cung thiếu hụt, từ đầu tháng 12/2021 đến nay, nguồn cung rau củ dồi dào đẩy giá rau xanh trên thị trường giảm mạnh, đến 30% so với tháng 11. Những tiểu thương kinh doanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội cho biết, so với đầu tháng 10/2021, hiện giá rau xanh giảm 30 - 50%. Trước đây cải ngọt giá bán lên đến 20.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 5.000/kg, cải mơ 7.000 - 10.000 đồng/mớ, hiện chỉ còn 2.000/mớ. Chia sẻ nguyên nhân khiến giá rau xanh giảm mạnh, các tiểu thương kinh doanh có chung ý kiến, hiện đang là thời điểm thu hoạch vụ rau Đông Xuân nên số lượng đưa ra thị trường lớn và phong phú chủng loại, nên việc giảm giá bán là điều không thể tránh khỏi.