Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tổ chức Diễn đàn “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới”. Tại sự kiện, gian hàng số cũng được khai trương. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/6.

Mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều bằng công nghệ số

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tổ chức Diễn đàn 'Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới'. Tại sự kiện, triển lãm số, gian hàng số 'Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới' cũng được khai trương. Đây là triển lãm số được xây dựng theo hướng hiện đại, có tính tương tác cao. Năm 2022, vải thiều Việt Nam được dự báo là được mùa, với sản lượng khoảng 320.000 tấn. Trong đó, Hải Dương có khoảng 9.000 ha, sản lượng dự kiến đạt 60.000 tấn. Bắc Giang có trên 28.300ha, sản lượng dự kiến khoảng 180.000 tấn. Trái vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) và vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có mặt ở trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Khoai lang Đắk Lắk rớt giá, nông dân thua lỗ nặng

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk) toàn tỉnh có khoảng 2.500 khoai lang. Trong đó, riêng huyện Lắk có tới hơn 1.200 ha khoai lang. Đến kỳ thu hoạch, do không có đầu ra, thương lái ít thu mua khiến cho giá khoai lang giảm sâu, chỉ còn 500-700 đồng/kg, tuy nhiên người mua vẫn rất thưa thớt. Hiện còn hơn 500 ha khoai lang của bà con chưa thu hoạch vì không có người mua. Hiện nay, Phòng nông nghiệp đang phối hợp với các xã Buôn Tría, Buôn Triết để liên hệ một số tư thương cũng như doanh nghiệp thu mua khoai, giúp cho bà con tiêu thụ nông sản. Ngành nông nghiệp cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã khuyến cáo bà con nông dân nên trồng những diện tích khoai lang nằm trong kế hoạch, quy hoạch của ngành. Người dân cho biết, đầu tư trồng khoai cao hơn lúa nhiều gấp 2-3 lần nên không bán được mỗi ha sẽ lỗ từ 100 - 150 triệu đồng. Một số người dân đang có xu hướng bỏ trồng khoai để đầu tư vào loại cây trồng, con giống khác tiềm năng hơn.

Dưa lưới Nghi Xuân đắt hàng mùa nắng

Những ngày gần đây, các chủ mô hình dưa lưới ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tất bật thu hoạch để đáp ứng nhu cầu thị trường trong mùa nắng nóng. Những quả dưa to, đều đẹp mắt được cắt cẩn thận, sắp xếp gọn gàng để mang đi tiêu thụ. Toàn huyện Nghi Xuân có 7 mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao với tổng diện tích nhà màng 21.000 m2, tập trung tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Viên, Đan Trường, Xuân Phổ, thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An. Thời điểm này, các mô hình cũng đang tiến hành thu hoạch vụ dưa đầu tiên trong năm. Năng suất toàn huyện đạt bình quân 2,5 tấn/1.000m2, sản lượng ước tính 52,5 tấn. Nhìn chung vụ dưa lưới đầu tiên trong năm trên địa bàn huyện cho năng suất, sản lượng không cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng thuận lợi về "đầu ra", giá cả ổn định nên các chủ vườn phấn khởi. Để đạt được kết quả trên, từ đầu năm các chủ mô hình quản lý chặt chẽ, đảm bảo nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật từ khi thụ phấn cho đến kỳ thu hoạch.

Người dân háo hức thưởng thức trái cây tươi tại tuần lễ trái cây

Tối 16/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh tổ chức khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Phiên chợ Nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022, nhằm mục đích giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh về trái cây Đồng Nai. Bên cạnh đó cũng kết nối du lịch sinh thái vườn đến người dân có nhu cầu du lịch sinh thái.

Năm nay điểm nhấn khác biệt của chương trình lễ tôn vinh là mở rộng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với 40 gian hàng.

Trong quá trình diễn ra tuần lễ, các cơ quan chức năng sẽ giám sát về giá, chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh trong tuần lễ; công khai số điện thoại hotline của các cơ quan chức năng để khách tham quan, người tiêu dùng có thể phản ánh ngay các vấn đề về giá cả, dịch vụ, chất lượng sản phẩm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng sau lễ tôn vinh, Đồng Nai mong muốn trái cây địa phương sẽ được tiêu thụ rộng rãi tại địa phương, các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu ra các thị trường khó tính trên thế giới. Tuần lễ tôn vinh trái cây và Phiên chợ Nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-19/6/2022 tại công viên bia Chiến Thắng Long Khánh.

Trong ngày khai mạc, có hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Long Khánh để hoà mình vào dòng người, tham quan lễ hội trái cây Đồng Nai. Ngoài tham quan, người dân còn được thưởng thức trái cây tươi tại các gian hàng. Đồng thời mua trái cây giá siêu rẻ, chất lượng cao về biếu, thưởng thức.