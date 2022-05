Bộ Công Thương gia hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía đến ngày 21/7. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 21/5.

Gia hạn điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đường mía thêm 2 tháng

Mới đây, Bộ Công Thương thông báo gia hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 2 tháng. Thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 21/7.

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đường nhập lậu và đường nhập khẩu chính ngạch với ưu thế giá rẻ tiếp tục làm chủ thị trường, chèn ép đường nội địa. Cụ thể, trong quý I đã có hiện tượng bất thường khi nhập khẩu đường từ các nước ASEAN tăng 209%, từ 187.251 tấn lên 391.468 tấn.

Giá cà phê hôm nay 21/5: Khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (21/5) giảm trở lại với mức điều chỉnh là 400 đồng/kg sau phiên tăng hôm qua. Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 8h, giá cà phê giảm 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện tại, thị trường nội địa đang ghi nhận khoảng giá 40.500 - 41.100 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng và cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk. Sau biến động, giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông đang ở chung mốc 41.000 đồng/kg.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Hiện nay, để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong mọi tình huống, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội đã tham gia hệ thống điện tử ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc, nhằm minh bạch thông tin đối với nhà phân phối, người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số vẫn còn nhiều khó khăn, cần sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như sự hỗ trợ từ các sở, ngành, địa phương của thành phố.

Trứng tăng giá cao gần gấp đôi

Trứng gà tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục. Giá này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giá trứng tăng được cho là do chương trình bình ổn thị trường của TPHCM vừa điều chỉnh giá trứng gia cầm mới đây nên các đơn vị chưa thể tăng giá sản phẩm nữa dù chi phí đầu vào liên tục tăng cao. Hiện giá trứng thuộc chương trình bình ổn giá đang chênh lệch so với thị trường từ 3.000 - 5.000 đồng/chục.