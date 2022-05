Chuyển động Nhà nông 22/5: Giá tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg trong tuần qua

Trong 6 ngày qua, thị trường hồ tiêu có xu hướng chung là ổn định, song một vài địa phương đã điều chỉnh tăng nhẹ 500 đồng/kg vào giữa tuần. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 22/5.

Giá tiêu hôm nay 22/5: Tăng nhẹ 500 đồng/kg trong tuần qua

Giá tiêu tuần này nhìn chung đi ngang tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Song so với đầu tuần, giá thu mua tăng 500 đồng/kg ở một vài nơi với biến động được khảo sát vào ngày thứ Tư (18/5).

Cụ thể, các tỉnh chứng kiến giá tiêu tăng trong tuần này gồm có Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng điều chỉnh giá lên mức 74.500 đồng/kg. Hai tỉnh còn lại lần lượt ghi nhận là 75.500 đồng/kg và 76.500 đồng/kg. Riêng giá tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai không có thay đổi mới so với đầu tuần, hiện ở mức tương ứng là 73.000 đồng/kg và 73.500 đồng/kg.

Hà Nội thúc đẩy các giải pháp ổn định chăn nuôi

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân nhưng đối với các trang trại, việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, cùng với việc hình thành những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, an toàn dịch bệnh, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng chế biến sâu sản phẩm từ động vật để vừa bảo đảm quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh - vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản: Còn dư địa lớn để phát triển

Xuất khẩu gỗ và lâm sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay, đây cũng là mặt hàng nông lâm sản có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Với tình hình thị trường hiện nay, dự báo, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới bởi còn dư địa lớn để phát triển.

Để ngành gỗ phát triển bền vững, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10-3-2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, công nghiệp chế biến gỗ trở thành một ngành kinh tế quan trọng; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; phấn đấu để Việt Nam nằm trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

An Giang tổ chức tiêm phòng vacxin miễn phí cho đàn vật nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, hiện ngành thú y đang triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh tai xanh cho đàn heo nái và bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò đợt 1 năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tiêm phòng từ 10/5/2022 đến ngày 10/6/2022.

Đợt này, An Giang sẽ tiêm vacxin phòng bệnh lở mồm long móng cho tổng số 27.000 con trâu, bò. Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu là 80% tổng đàn, 100% gia súc trong diện tiêm. Nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc chủ động giám sát dịch bệnh; khi có dịch bệnh xảy ra được kiểm soát xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng.