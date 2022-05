Chuyển động Nhà nông 24/5: Ruộng đồng nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn kéo dài

Những trận mưa lớn từ tối 22/5 kéo dài đến ngày 23/5 đã khiến nhiều đồng ruộng tại một số địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bị chìm trong nước. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Hơn 100 tấn mận Sơn La được tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử Postmart

Trong nửa đầu tháng 5, sàn thương mại điện tử Postmart đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 100 tấn mận Sơn La, giúp bà con nông dân đưa trái mận đến với tay người tiêu dùng trên cả nước. Với mạng lưới phủ rộng đến tận cấp xã, phường cùng hàng ngàn phương tiện vận chuyển chuyên dùng, Bưu điện Việt Nam đã chuyển phát, hỗ trợ thanh toán cho tất cả các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Hiện đã có hơn 1.300 sản phẩm là đặc sản vùng miền như các loại trái cây tươi, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đã được giới thiệu tại các gian hàng số để sẵn sàng phục vụ các yêu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Trà Vinh: Nhiều tàu cá nằm bờ vì giá nhiên liệu tăng cao

Gần một tháng nay, nhiều chủ phương tiện tàu đánh bắt thủy sản ở tỉnh Trà Vinh chấp nhận neo tàu nằm bờ, không ra khơi khai thác để tránh thua lỗ do giá nhiên liệu dầu không ngừng tăng cao. Ngư dân cho biết, không chỉ có giá dầu tăng, ngư dân sống bằng nghề đánh bắt còn gặp điều nghịch lý, khó khăn vì giá thủy sản không tăng mà ngược lại bị các cơ sở thu mua thấp hơn do khấu trừ mức giá tăng thêm từ nguồn nhiên liệu vận chuyển khi mua sản phẩm.Cụ thể, giá cá lù đù được các cở sở tại Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, hiện chỉ dao động từ 17.000-20.000 đồng/kg; giá cá chim ở mức 420.000 đồng/kg, thấp hơn thời điểm cuối năm 2021 từ 10.000 – 15.000 đồng/kg. Vì vậy, ngư dân chấp nhận neo tàu để khỏi bị thua lỗ khi ra khơi đánh bắt. Theo Ban Quản lý Cảng cá Định An (tỉnh Trà Vinh), nhiều tàu khai thác biển nằm bờ nên sản lượng thủy sản thông qua cảng 4 tháng đầu năm cũng giảm 40% so cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp thách thức, xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh

Số liệu từ VASEP cho thấy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1,4 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm đạt kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước đó. Trong đó, Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc là 5 thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng từ 15%-91% trong 4 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu tôm vẫn giữ ổn định tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm nay nhờ nhu cầu thị trường cao và giá xuất khẩu tốt. Về xuất khẩu tôm trong thời gian tới, VASEP nhận định, mặc dù xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực, nhưng thời tiết bất thường làm ảnh hưởng tới nguồn cung tôm nguyên liệu, chi phí đầu vào như xăng dầu, vật tư sản xuất, tôm giống liên tục tăng, làm bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Quý II năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm dự báo tiếp tục tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,2 tỷ USD.

Ruộng đồng ngập nặng sau mưa lớn kéo dài

Những trận mưa lớn từ tối 22/5 kéo dài đến ngày 23/5 đã khiến nhiều đồng ruộng tại một số địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bị chìm trong nước. Điều đáng quan tâm ở những khu đồng ruộng bị ngập nước do mưa có các cây rau màu, lúa sắp đến kỳ cho thu hoạch. Trước tình hình mưa lũ bất ngờ, tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, thông kê diện tích ngập lụt và vận động người dân đối phó, có các biện pháp khắc phục thiệt hại, nhất là nông dân ở nơi có địa hình canh tác trũng… Người dân đang hy vọng nước lũ lụt nhanh xuống để tránh thiệt hại cho cây trồng bởi diện tích lúa của các thôn đang bị ngập mới trổ bông khoảng 10 đến 20 ngày chưa thể gặt.