Dù tình hình dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả sản xuất, nhưng trong tình hình mới, các doanh nghiệp thủy sản đều nỗ lực vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, và được dự báo sẽ phục hồi mạnh trong tháng cuối năm. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông.

Chuyển động Nhà nông 3/12

Cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 5ha bưởi Diễn ở Quốc Oai

Ngày 2/12, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGAP cho 5ha bưởi Diễn sản xuất theo mô hình cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

5 hộ gia đình tại xã Sài Sơn đã được lựa chọn tham gia mô hình thâm canh bưởi Diễn thí điểm ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021.

Đánh giá kết quả cho thấy, cây bưởi tham gia thí điểm mô hình phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho quả đều, vỏ bóng đẹp, năng suất quả cao hơn và chất lượng ngon hơn so với diện tích bưởi Diễn trồng theo phương pháp truyền thống; giá bưởi khi bán ra thị trường cao hơn giá bưởi trồng theo phương pháp cũ khoảng 3.000 đồng/quả.

Xuất khẩu thủy sản có thể tiếp tục đà phục hồi trong tháng 12

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết theo thống kê Hải quan, đến cuối tháng 11, xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 8 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Do vậy, VASEP dự báo xuất khẩu thuỷ sản trong tháng cuối năm sẽ tiếp đà hồi phục như hiện nay.

Xuất khẩu tôm đến hết tháng 11 đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cá tra đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu nông sản về đích sớm, vượt chỉ tiêu 1,5 tỷ USD

Thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 6% so với tháng 10 và tăng 9% so với tháng 11/2020.

Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, ngành nông nghiệp đã về đích sớm một tháng, vượt 1,5 tỷ USD, so với chỉ tiêu xuất khẩu Chính phủ giao là 42 tỷ USD, dù xuất khẩu nông sản vào tháng 8 – 9 chững lại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ dự kiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 sẽ đạt 45 tỷ USD.

Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ 4 liên tiếp

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) mới đây cho biết, giá lương thực toàn cầu tháng 11 ghi nhận tiếp tục tăng tháng thứ tư liên tiếp, vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm, do nhu cầu lúa mỳ và các sản phẩm bơ sữa cao.

Chỉ số giá lương thực của FAO trung bình ở mức 134,4 điểm trong tháng 11, so với mức đã điều chỉnh trong tháng 10 là 132,8 điểm. Con số của tháng 11 là cao nhất kể từ tháng 6/2011. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 27,3%.

Giá hàng nông sản tăng mạnh trong năm qua, do sản lượng giảm và nhu cầu cao. Chỉ số giá ngũ cốc của FAO trong tháng 11 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá lúa mỳ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2011. Trong khi đó, chỉ số giá các sản phẩm bơ sữa có mức tăng mạnh nhất theo tháng là 3,4%.

FAO hạ dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong năm 2021 xuống 2,791 tỷ tấn, từ mức 2,793 tỷ tấn được đưa ra một tháng trước, nhưng vẫn là mức kỷ lục.