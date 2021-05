Thời điểm này, nông dân ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang vào vụ thu hoạch dưa non. Mặc dù vụ dưa năm nay rất được mùa, nhưng giá lại rớt xuống quá thấp. Điều này khiến bà con nông dân ở Thạch Hải khá lo lắng khi chuẩn bị đến lúc dưa đồng loạt cần hái.

Dưa non là một giống dưa hấu nhưng để già không được đỏ và ngọt nên chỉ chuyên trồng lấy quả non chế biến các món ăn như: Nấu canh, kho thịt, làm gỏi, muối dưa. Các món ăn được chế biến từ dưa non đều khá ngon nên được sử dụng rộng rãi.

Clip: Nông dân Hà Tĩnh được mùa dưa non, giá lại "rẻ như cho".

Bà Trương Thị Lâm, trú tại xã Thạch Hải, Thạch Hà đang cặm cụi thu hoạch dưa trên ruộng, cho biết: "Ngày nào gia đình tôi cũng thu hoạch dưa non, có ngày thu hơn 2 tạ. Với mức giá bán hiện nay từ 3.000 – 5.000đồng/kg, gia đình tôi chi thu về được có hơn 500.000 đồng mỗi ngày.

Bà Trương Thị Lâm (trú tại xã Thạch Hải, Thạch Hà) buồn vì giá dưa năm nay thấp kỷ lục. Ảnh: PV



Đây là giống dưa địa phương, gia đình tôi tự để giống, trồng từ năm này qua năm khác. Năm nay, quả nhiều, hy vọng có một vụ dưa bội thu nhưng không ngờ lại thất vọng, giá rẻ như bèo, thu không đủ chi".

Dưa non từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khoảng 45 ngày. Ảnh: PV

"Trồng dưa non chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết, năm nào nắng to thì thắng lớn, mỗi sào năng suất có thể lên đến khoảng 1 tấn, gặp mưa lớn, nước ngập ruộng vụ dưa coi như mất trắng" - Chị Lâm cho biết thêm.

Bà Lâm thu hoạch dưa non tại ruộng. Ảnh: PV

Vụ dưa non năm nay người dân xã Thạch Hải xuống giống vào tháng giêng, sau khoảng từ 45 đến 50 ngày người dân có thể thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, trung bình mỗi sào dưa non cho năng suất khoảng 1-1,3 tấn/vụ. Giá thị trường giao động khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa so với thời điểm năm ngoái.

Ông Trương Quốc Tích, trú tại thôn Liên Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Đang tất bật thu hoạch dưa non, ông Trương Quốc Tích, trú tại thôn Liên Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, cho hay: "Tôi trồng dưa non đã nhiều năm, chưa năm nào giá dưa non lại rớt giá thê thảm như năm nay. Những năm trước bán với giá 8.000 -10.000 đồng/kg, hiện tại chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Nông dân Hà Tĩnh kém vui khi dưa non được mùa mất giá. Ảnh: PV

Dưa non trồng trên đất cát Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh đạt năng suất cao, chất lượng, thơm, ngon, người trồng dưa không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân bón vi sinh nên dưa cho quả đều, đẹp và bóng."

Ông Tích cho biết, vụ dưa non năm nay được mùa, nhưng giá lại không cao. Ảnh: PV

Theo bác Tích, trồng dưa non có chi phí đầu tư không lớn, một sào dưa non khoảng 500.000 – 800.000 đồng. Trước đây, cứ mỗi sào dưa thu lãi từ 3 – 4 triệu đồng.

Dưa non là giống dễ trồng, dễ chăm sóc. Ảnh: PV

Dưa non ưa vùng đất pha cát, chỉ thích hợp với phân hữu cơ, phân chuồng và nên bón thúc khi cây đang giai đoạn phát triển, bón phân hóa học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dưa.

Người dân thu gom dưa non để bán cho thương lái. Ảnh: PV

Bà Trần Thị Soa, trú tại xã Thạch Hải, Thạch Hà (chủ thu mua dưa non tại Thạch Hải) nói: "Mỗi ngày tôi thu mua dưa non từ 1 – 3 tấn/ngày, với giá dao động từ 2.000 – 5.000 đồng. Dưa non Thạch Hải được trồng trên đất pha cát, chất lượng vượt trội so với nơi khác, có hương vị riêng biệt nên khách hàng rất ưa chuộng.

Bà Trương Thị Huệ thu hoạch dưa non bán với giá 2.000 - 5.000 đồng/kg. Ảnh: PV

Sau khi thu mua thì chúng tôi thường vận chuyển đi trong và ngoài tỉnh như Nghệ An, Thanh Hoá…".

Trao đổi với PV báo DANVIET.VN, ông Dương Đức Duyệt – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hải, cho biết: "Tổng diện tích trồng dưa non trên địa bàn xã khoảng 30ha với 120 hộ tập trung tại thôn Liên Hải.

Năm nay, dưa non cho năng suất cao nhưng giá lại bấp bênh. Hiện tại, chính quyền xã đang tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ và mong rằng dưa non sẽ tăng giá đỡ một phần chi phí cho bà con nông dân".