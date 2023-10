Ổi trái vụ thường được giá, tuy nhiên lại cho năng suất không cao và chất lượng quả không đồng đều. Chính vì vậy, chương trình GÓC CHUYÊN GIA sẽ giới thiệu đến bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi đảm bảo cây sinh trưởng tốt, cho quả đạt năng suất và chất lượng cả chính vụ và trái vụ trong số phát sóng hôm nay.

Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi trái vụ cùng GÓC CHUYÊN GIA

Cây ăn quả nói chung và cây ổi nói riêng khi cho quả trái vụ luôn được thị trường tiêu thụ với giá cao hơn nhiều so với chính vụ. Ở một số địa phương, cây ổi trái vụ còn có kích thước quả to hơn, vị ăn ngọt hơn so với chính mùa. Việc cho cây ra trái vụ sẽ gặp các điều kiện ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây như thời tiết, đất đai, kiểm soát sâu bệnh luôn gặp nhiều bất lợi. Để có một mùa trái vụ hiệu quả, bà con cần biết cách chăm sóc, tỉa cành và đảm bảo dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, canh tác như thế nào để cây vừa cho ra quả trái vụ tốt, vừa không bị "đuối sức" khi vào chính mùa.

Xin mời bà con cùng theo dõi chương trình GÓC CHUYÊN GIA để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về vấn đề này.

GÓC CHUYÊN GIA: "Bật mí" cách trồng và chăm sóc ổi trái vụ

Mong rằng chương trình GÓC CHUYÊN GIA đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!