HỘP THƯ NÔNG THÔN XANH: Ngán ngẩm cảnh "ao tù nước đọng" tại di tích lịch sử văn hoá

Ngán ngẩm cảnh "ao tù nước đọng" tại di tích lịch sử văn hoá; hai ống khói cụm công nghiệp "đua nhau" xả khói dù đã được kiến nghị di dời... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.

Độc giả Trần Linh - Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Ao phía trước đình làng thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên trước kia vốn trong xanh, thơ mộng, là biểu tượng làng quê của thôn Cù Tu. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển kinh tế và gia tăng dân số, vài năm trở lại đây, ao làng Cù Tu chúng tôi đã lâm phải tình trạng chết dần chết mòn, ao tù nước đọng. Mặt ao luôn nổi váng xanh dày đặc, rác thải và cá chết nổi lềnh bềnh, làm mất mỹ quan, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Rất nhiều hộ gia đình nằm sát cạnh ao phải chịu cảnh khốn khổ trong thời gian dài. Thậm chí, nhiều gia đình luôn phải cửa đóng then cài, nhất là vào những ngày trời nắng nóng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, là do đường thoát nước của ao bị thu hẹp, làm ảnh hưởng đến khả năng chứa và điều tiết nước, dẫn tới tù đọng và lâu dần làm ảnh hưởng đến môi trường. Bờ ao chưa được kè kiên cố, người dân đua nhau lấn chiếm.

Từ lâu ao không còn tác dụng gì ngoài việc chứa nước thải và rác thải của người dân. Mong chương trình Nông Thôn Xanh vào cuộc, kiến nghị với các cơ quan chức năng để chống mọi hình thức xâm lấn và các tác nhân gây ô nhiễm, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ bảo vệ ao của người dân địa phương.

Độc giả Nguyễn Thường - TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Suốt nhiều năm qua, người dân TP Phan Thiết chúng tôi phải chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng từ các ống khói của Cụm công nghiệp Phú Hài. Mùi hôi thối, cháy khét đặc trưng phát sinh từ các cơ sở chế biến nước mắm, các cơ sở chế biến bột cá...đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh. Bất kể ngày đêm, các ống khói đều hoạt động hết công suất. Thật đáng buồn khi tình trạng ô nhiễm này phát sinh ngay tại cửa ngõ TP Phan Thiết, nhất là khi năm nay tỉnh Bình Thuận còn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.

Theo chúng tôi được biết, UBND tỉnh Phan Thiết đã chỉ đạo, giao các sở, ngành triển khai thực hiện di dời Cụm công nghiệp Phú Hài, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể. Mong chương trình Nông Thôn Xanh phản ánh để các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Phú Hài.

Độc giả Huỳnh Như - TP Tân An, tỉnh Long An

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và các cán bộ chiến sĩ công an Phường 6 chúng tôi đã cùng nhau ra quân, dọn dẹp và trồng cây xanh trên tuyến đường hoa đường Xóm Đình trên địa bàn Khu phố Xuân Hoà 2. Đây là tuyến đường điểm nhấn của địa phương dài 5km, dẫn thẳng vào khu di tích lịch sử Đình Xuân Sanh. Buổi trồng cây của chúng tôi còn nhận được rất nhiều sự tham gia, ủng hộ của bà con nhân dân địa phương. Chỉ trong vòng 1 ngày làm việc năng suất, hơn 200 cây cau và bông trang đã được trồng mới. Diện mạo đoạn đường đã được đổi thay, rực rỡ sắc hoa tươi, khiến chúng tôi rất tự hào vì đã đóng góp chút công sức nhỏ làm xanh, sạch, đẹp môi trường thiên nhiên của địa phương.

Mong chương trình Nông Thôn Xanh chia sẻ hành động này tới khán giả của chương trình để cùng lan toả thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường.

Nhóm Lọ Mọ Garden – TP Hà Nội

Cuối tuần vừa qua, Lọ Mọ Garden đã chức hoạt động "Đổi 1 chai nhựa lấy 1 sen đá" tại công viên Thống Nhất, TP Hà Nội. Các bạn trẻ khi đến với Lọ Mọ, chỉ cần mang một chai nhựa đã qua sử dụng, được vệ sinh qua và làm xẹp đã có thể đổi lấy một cây sen đá mang về. Trong sự kiện, chúng mình cũng tổ chức cả Workshop "Làm Đầu lân từ bĩa cũ" cho các bạn nhỏ. Sự kiện lần này không khuyến khích mọi người dùng nhiều nhựa, do từ 1 chai chúng mình đã tặng sen đá cho các bạn rồi. Việc tổ chức sự kiện này với mong muốn thúc đẩy mọi người phân loại rác tại nhà, rác tái chế cho vào túi riêng để cho tặng cô ve chai hay cô lao công để rác được tái chế triệt để.

Vậy nhưng các bạn vẫn cần lưy ý, giảm rác vẫn là cách bền vững nhất cho môi trường mình nhé. Mong chương trình Nông Thôn Xanh chia sẻ sự kiện lần này để độc giả có thể tiếp tục theo dõi và tham gia các sự kiện bảo vệ môi trường của chúng mình trong thời gian sắp tới.

