Những lưu ý về thức ăn nuôi ba ba con

Nuôi ba ba khi còn nhỏ là giai đoạn yêu cầu người nông dân phải quan tâm đặc biệt đến chỗ ở, cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng của ba ba. Chỉ cần sai sót là có thể dẫn đến nhiều thiệt hại vì theo thống kê thì giai đoạn này ba ba dễ chết nhất. Vậy thức ăn cho ba ba con là gì? Cho ba ba con ăn như thế nào mới là đủ và đúng?



– Thức ăn của ba ba con chủ yếu là động vật (sống hay đã chết) như: giun, ốc, hến, chua, cá, mỡ trâu bò, ruột, sà lách… phế phẩm các lò mổ, thức ăn chế biến hoặc thức ăn công nghiệp và thức ăn động vật khô.

– Kích thước thức ăn phải vừa cỡ miệng ba ba, ba ba phải được cho ăn đều. Người nuôi có thể chủ động gây thức ăn bằng cách nuôi cách nuôi cá mè, rô phi, ốc vặn v.v… Chế biến thức ăn tổng hợp từ chất bột, cám bột cá,bột đậu tương sao cho đạm tổng số 40 – 43%.

- Không dùng bột cá mặn hay cá tép đã ướp mặn.

– Lượng thức ăn hàng ngày khoảng 5 – 8% trọng lượng ba ba có trong ao. Trước khi cho ăn phải dọn sạch sàn bệ, máng cho ăn. Điều chỉnh thức ăn theo thời tiết để tránh bị lãng phí ảnh hưởng đến chất nước. Ba ba ăn khỏe, hoạt động mạnh khi nhiệt độ nước từ 22 – 32 độ C, trên 35 độ C ít ăn hoặc ngừng ăn, dưới 12 độ C ngừng ăn.

– Ở miền Bắc, trước khi vào mùa đông người nuôi nên cho ba ba ăn thức ăn giàu dinh dưỡng và có độ béo cao như mỡ trâu, mỡ bò… để nó tích lũy mỡ dùng trong mùa đông. Ao nuôi ba ba với độ thưa có thể kếp hợp nuôi cá mè, trôi, trắm, chép… nuôi ốc trong ao làm thức ăn cho ba ba, sẽ không gây hại với ba ba mà còn tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi.

1. Thức ăn cho ba ba con từ khi nở đến 15 ngày tuổi

Mỗi ngày cho ba ba ăn 3 lần (sáng, trưa, chiều). Thức ăn cho ba ba ở giai đoạn này là lòng đỏ trứng gà, thủy trần, giun đỏ, artemia, cá bột hoặc cá tép xay nhuyễn.

2. Thức ăn cho ba ba con từ 15 ngày tuổi đến 6 tháng tuổi

Ở giai đoạn này , người nuôi nên cho ba ba ăn giun, giòi, cá, thịt động vật băm nhỏ. Không nên cho ba ba ăn các loại thức ăn đã ôi thối sẽ khiến ba ba dễ mắc bệnh và và khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Thức ăn được thả trên các giàn đặt cố định cách mặt nước10 – 20cm, vì ba ba ở giai đoạn này vẫn thích sống dựa vào rễ bèo và ưa ăn nổi. Người nông dân nên cho ăn một ngày 3 lần vào sáng chiều và tối. Nguồn nước luôn phải được giữ sạch. Nên thay nước khoảng 2 tuần một lần. Việc thay nước nên tiến hành một cách dần dần, tránh thay nước ồ ạt sẽ khiến ba ba khó thích nghi và có thể bị chết.

3. Thức ăn cho ba ba con từ 6 tháng tuổi đến khi đạt cỡ 100g/con

Giai đoạn này người nuôi cho ba ba ăn và chăm sóc ba ba như ở giai đoạn trước. Thức ăn được thả trên các giàn gần sát đáy ao. Cho ăn ốc, hến phải đập vỏ, nếu là cá mè phải bỏ mật đắng. Người nông dân cần phải theo dõi khả năng ăn mồi của ba ba để điều chỉnh lượng thức ăn cho vừa đủ, tránh trường hợp thừa hoặc thiếu thức ăn. Giai đoạn nuôi ba ba từ 6 tháng tuổi đến khi đạt 100g/con này thường kéo dài khoảng 1 năm.