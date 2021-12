Nuôi chim cút: Kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn

Hiện nay mô hình nuôi chim cút thả vườn đang được rất nhiều hộ nông dân, trang trại áp dụng. Đặc điểm của mô hình thả vườn này là chim cút được nuôi trong một khu vực nhất định, chim cút sẽ sống và phát triển theo bản năng của chúng như trong tự nhiên. Video dưới đây sẽ hướng dẫn một vài kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn.

Kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn

Chim cút là loài dễ thích nghi, sức đề kháng mạnh, ít bệnh tật nên nuôi chim cút ít gặp rủi ro hơn so với nuôi các loại gia cầm khác. Mặt khác, nuôi chim cút không cần nhiều vốn đầu tư, vòng quay vốn nhanh, thời gian để có chim cút thịt xuất bán chỉ từ 40 đến 45 ngày. Thịt và trứng chim cút giàu dinh dưỡng nên nhu cầu tiêu thụ cũng ít biến động, do vậy thu nhập từ việc nuôi chim cút rất ổn định.

Hiện nay mô hình nuôi cút thả vườn đang được rất nhiều hộ nông dân, trang trại áp dụng. Đặc điểm của mô hình thả vườn này là chim cút được nuôi trong một khu vực nhất định, chim cút sẽ sống và phát triển theo bản năng của chúng như trong tự nhiên. Phương thức nuôi này có nhiều ưu điểm như: giảm chi phí thức ăn, ít tốn công chăm sóc; Chất lượng thịt ngon, săn chắc do chim được vận động, bay nhảy thường xuyên. Tuy nhiên nuôi cút thả vườn rất khó quản lý đàn và dễ bị hao hụt số lượng cút trong đàn do các loài gây hại. Mặt khác, do nuôi thả nên dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan nhanh hơn.