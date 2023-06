Mãn nhãn trước "bữa tiệc" âm nhạc thị giác “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng”

Nằm trong khuôn khổ của buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) diễn ra vào tối qua, ngày 10/6, chương trình nghệ thuật âm nhạc "Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng" đã được tổ chức với sự góp mặt của các gương mặt như nhạc sĩ Lưu Hà An, Đặng Tuệ Nguyên; các nghệ sĩ Phó An My, NSND Đào Trung, Quyền Thiện Đắc, Trần Xuân Hòa, Đào Minh Pha; các ca sĩ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hà Lê; các nhóm nhạc Trịnh Minh Hiền, Trí Minh... cùng phối hợp với hàng trăm nghệ sĩ dân gian đến từ các bản làng trên khắp rẻo cao Vân Hồ.