Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chính vì vậy, người dân cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe trước nắng nóng.

Theo các nhà khoa học, khi chịu tác động của nhiệt độ cao, cơ thể người có các phản ứng đáp ứng và huy động các cơ chế điều nhiệt, nếu quá tải nhiệt gia tăng quá mức sẽ gây ra tổn thương đối với cơ thể.

Tổn thương do nắng – nóng mà điển hình là hội chứng say nắng, say nóng là tình trạng rối loạn cân bằng nước, điện giải toàn thân, rối loạn điều hòa thân nhiệt dẫn đến những rối loạn bệnh lý khác. Say nắng và sốc nhiệt thường diễn ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, thường kèm theo tổn thương thần kinh nặng và có thể gây tử vong.

Video: Hội chứng say nắng và sốc nhiệt khi nắng nóng và những điều cần biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 07-08/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.