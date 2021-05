Nghệ An: Lúa chín rục ngoài đồng, dịch vụ gặt máy tăng giá gấp 3, nông dân vẫn “dài cổ” chờ máy gặt

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, máy gặt từ các tỉnh lân cận không di chuyển vào được Nghệ An, trong khi hàng ngàn diện tích lúa hè thu trên địa bàn đang đồng loạt chín rộ. Do thiếu máy gặt đập liên hợp nên người dân đành chịu để lúa chín rục ngoài đồng hoặc chấp nhận gặt với giá cao gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái…

Khan hiếm máy gặt, bà con nông dân đứng ngồi không yên. Bà con nông dân "mỏi mòn" chờ máy gặt Cho tới thời điểm hiện nay, tại cánh đồng Mai, cánh đồng đường Sắt… xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với 176 mẫu ruộng của gần 400 hộ dân xóm Mỹ Giang, lúa đang chín rục. Có nhiều thửa lúa thậm chí đã rụng hạt do quá chín. Đáng buồn nhất là những thửa ruộng bị ngã đổ do giông lốc từ đầu tháng có dấu hiệu mọc mầm. Trong khi đó, người dân nóng ruột, đứng ngồi không yên khi lúa đã quá chín mà máy gặt đập liên hợp khan hiếm nên không thể thu hoạch được. Từ 4h sáng, rất đông người dân đã có mặt tại đồng để thuê máy gặt nhưng đến quá trưa, máy vẫn chưa đến ruộng nhà mình. Không chỉ ở xã Hưng Mỹ, mà trên các cánh đồng ở Hưng Nguyên lúa chín vàng rực, nhiều thửa đã rũ, khô cổ bông nhưng vẫn chưa được thu hoạch do khan hiếm máy gặt đập liên hợp. Ông Hoàng Đức Ân, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên cho biết: "Vụ lúa Xuân năm nay, toàn huyện có 5.200ha lúa. Hiện lúa đã chín rộ, đến kỳ thu hoạch nhưng đến ngày 17/5, toàn huyện mới thu hoạch được 40% diện tích. Năm nay, máy gặt khan hiếm, không đủ phục vụ nhu cầu của người dân".

Nhiều nơi lúa đã ngã rạp ngâm trong nước nhiều ngày những chưa được gặt. Ở Trù Sơn (Đô Lương), những ngày qua, bà con cũng như chủ của các máy gặt cũng đã phải làm việc xuyên đêm để kịp thời vụ. Anh Nguyễn Đạo cho biết: "Lúa chín quá rồi, không gặt kịp sẽ rụng hết hạt, mưa xuống nữa là coi như mất trắng. Với lại, nếu không gặt nhanh lại chậm khâu làm đất, chậm xuống giống vụ hè thu, gặp lũ sớm lại mất mùa. Do đó, đêm qua 16/5, cả nhà phải chia nhau theo máy gặt thu hoạch hết 6 sào ruộng, 3h sáng mới xong". Tình trạng khan hiếm máy gặt khiến nhiều người dân phải tự gặt thủ công cho kịp thời vụ. Xuất hiện tình trạng "nâng giá", bảo kê dịch vụ máy gặt Hầu hết trên địa bàn tỉnh, lúa đã đến kỳ thu hoạch rộ, tuy nhiên, do lượng máy gặt ít nên không kịp đáp ứng nhu cầu người dân, nhiều nơi, lúa chín rục, rụng cổ bông nhưng vẫn chưa thể thu hoạch. Đáng lưu ý, một số nơi, chính quyền địa phương từ xã đến xóm đã chủ động liên hệ, kết nối và hợp đồng giá cả dịch vụ gặt máy cho dân thì ở nhiều địa phương, xuất hiện tình trạng bảo kê máy gặt, lợi dụng tình hình lúa chín rộ, nhu cầu của người dân về gặt máy tăng cao nên ép giá, thổi giá quá đáng khiến người dân phải chịu thiệt. Cả vùng đồng gần 200 mẫu ruộng nhưng nông dân xóm Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) chỉ trông chờ vào một chiếc máy gặt duy nhất từ tỉnh Bình Định ra gặt thuê. Nhiều nơi như Hạnh Lâm (Thanh Chương) giá gặt 1 sào lúa đứng là 200.000 đồng, lúa đổ 220-250.000 đồng; Trù Sơn (Đô Lương), lúa đổ 250.00 đồng/sào, lúa đổ ruộng sâu trũng 300.000 đồng/sào; Nam Thanh (Nam Đàn) 180.000 đồng – 250.000 đồng/sào. Bà Phạm Thị Trí, Trù Sơn (Đô Lương) cho biết: "Như năm ngoái, cũng chừng đó ruộng tiền gặt chỉ hết 500.000 đồng năm nay hết 1.500.000 đồng, gấp 3 luôn. Mà có phải dễ dàng thuê được máy mô, phải chờ đợi, đi theo máy cả ngày, phải năn nỉ họ và người nhà phải theo máy tự đóng lúa họ mới gặt cho". Lúa chín rũ, nhiều thửa cổ bông khô, rụng nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do thiếu máy gặt đập. Trên fanpage "Hội gặt máy ở Nghệ An", rất nhiều người dân ở các nơi lên tiếng kết nối, liên hệ để gọi máy gặt về vùng đồng địa phương gặt lúa cho dân. Song hầu hết, các chủ máy đều đòi mức giá cao (200.000 đồng/sào lúa đứng; 250.000 đồng/sào lúa đổ), thậm chí có những người còn lên tiếng "ngăn sông, cấm chợ" cấm các máy gặt khác gặt với giá thấp hơn 200.000 đồng/sào. Nguyên nhân chính dẫn đến thiếu máy gặt đập liên hợp là do năm nay, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, máy từ các tỉnh vùng trong hạn chế không ra Nghệ An, trong khi đó, các giống lúa đều xuống giống cùng một thời điểm nên chín cùng lúc, thu hoạch số mà số máy gặt tại các địa phương ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Đưa giống lúa ST24 ngon nhất nhì thế giới về trồng ruộng nhà, nông dân Hà Tĩnh được mùa bội thu