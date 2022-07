Phú Quốc mưa trắng trời, gió như thổi bay cả người

Từ ngày 11/7 đến hôm nay, huyện đảo Phú Quốc đang hứng chịu những trận mưa rất lớn, gió thổi mạnh. Tất cả tàu du lịch đều đã bị cấm ra biển, du khách cũng đang kẹt lại trong khách sạn với tình cảnh thời tiết này.

Mưa cực to ở Phú Quốc. Video: Phu Quoc.

Từ 6 giờ ngày 11/7, tất cả tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) phải tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong ngày 11/7, vùng biển tỉnh Kiên Giang có nhiều mây, mưa rào và giông, trong cơn mưa đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 1,5-2,5 m, có lúc trên 2,5 m, biển động. Dự báo đến ngày 12 và 13/7, trên các vùng biển Nam bộ, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, biển động đến động mạnh, độ cao sóng từ 2-4 m. Thời tiết biển có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trước diễn biến của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Du lịch Kiên Giang đã yêu cầu phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch ở địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời với mưa gió do vùng áp thấp gây ra. Các đơn vị kinh doanh du lịch địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thời tiết và đặc biệt ở những nơi có bãi tắm phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối nước. Đồng thời, đơn vị phải có biển cảnh báo các vị trí mất an toàn và tạm dừng các dịch vụ thể thao dưới nước nếu thời tiết phức tạp.