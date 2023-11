SỔ TAY NHÀ NÔNG: Bí kíp trồng dưa lưới tại nhà cho quả ngon, mã đẹp

Hiện nay, các khu đô thị quỹ đất thường hạn hẹp, nên người dân thường lựa chọn cách trồng dưa trên giá thể. Hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu ngay những kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể để cho một mùa bội thu.

Để có một giàn dưa lưới phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao, bà con cần đảm bảo nhiều yếu tố kỹ thuật khi chăm sóc cây. Trong số phát sóng hôm nay, bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu ngay những kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể để cho một mùa dưa lưới bội thu.

Để có một giàn dưa lưới tươi tốt nhiều quả thì khi trồng dưa lưới tại nhà bà con nhất định phải lưu ý những điều dưới đây:

1. Lựa chọn vị trí trồng

Dưa lưới vốn là cây ưa sáng nên bà con nên trồng cây ở những vị trí có nhiều ánh sáng, rộng rãi. Có thể tận dụng khoảng sân trước nhà, trên sân thượng hoặc ban công đều được. Không nên trồng cây ở những nơi râm, chật hẹp thì cây sẽ khó phát triển và ra ít trái.

2. Chuẩn bị đất trồng dưa lưới

Để dưa lưới có điều kiện phát triển tốt thì bà con cần chú ý chọn đất trồng dưa phải giàu dinh dưỡng, tơi xốp, dễ thoát nước, chẳng hạn như: Đất sạch trộn với phân trùn quế, dịch trùn quế, xơ dừa. Bạn có thể mua loại đất trồng dưa ở các cửa hàng bán cây cảnh.

Ngoài ra bà con có thể tự trộn đất trồng dưa lưới bằng cách: Lấy xỉ than tổ ong, ngâm nước một ngày một đêm. Vài tiếng lại thay nước để loại bỏ tạp chất trong than. Tiếp đến vớt than ra trộn theo tỉ lệ 40% đất thêm 40% xỉ than thêm 20% trấu trộn đều lại với nhau là xong.

3. Chuẩn bị chậu trồng dưa lưới

Bà con có thể chọn thùng xốp hoặc thùng nhựa để trồng dưa lưới, tuy nhiên cần lưu ý phải đục lỗ ở dưới đáy thùng để tăng khả năng thoát nước, tạo sự thông thoáng trao đổi oxy vào trong đất, để cây không bị ngập úng và phát triển tốt. Giúp cây không bị ngập úng, và phát triển tốt.

4. Kỹ thuật trồng dưa lưới tại nhà

Ươm hạt

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về hạt giống, chậu, đất trồng dưa lưới, thì khâu đầu tiên bà con cần tiến hành khi trồng dưa lưới trên sân thượng đó là ươm hạt.

Trước tiên bà con ngâm hạt với nước ấm (tỉ lệ: 2 sôi + 3 lạnh) khoảng 4-5 tiếng, rồi đem hạt ủ trong vải ẩm đến khi hạt có hiện tượng tách nhẹ thì bà con đem hạt ra ươm.

Tiếp theo bà con mang hạt bỏ vào bầu ươm đã chuẩn bị sẵn, lấp 1 lớp đất mỏng lên trên, tưới nước để giữ ẩm cho hạt. Để bầu ươm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ khoảng 2-3 ngày sau đó bà con sẽ thấy hạt nảy mầm, lúc này đừng quên tưới nước đủ để cây phát triển, chỉ khoảng 7-10 ngày là cây ra hai lá thật.

Trồng cây dưa lưới con

Sau khoảng 10 -12 ngày cây đã cho ra 2 lá chính. Lúc này bà con sẽ đưa cây con sang chậu trồng. Bà con đào 1 lỗ nhỏ giữa chậu, nhẹ nhàng tháo bầu ươm và đặt cây con và chậu, lấp đất lại nén đất xung quanh gốc và tưới đẫm nước cho cây và đặt cây ở chỗ râm mát, ngày tưới nước 2 lần để đảm bảo độ ẩm cho cây.

Trên đây là kỹ thuật trồng dưa lưới tại nhà cho quả ngon, mã đẹp. Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!