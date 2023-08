Làm thế nào để đàn hươu sao ít mắc bệnh nhất là điều mà không phải ai cũng biết. Trong số phát sóng hôm nay, chương trình Sổ tay Nhà nông sẽ cùng bà con tìm hiểu một số bệnh thường gặp ở hươu sao và cách chữa trị.

H­ươu sao mắc bệnh chủ yếu là do chế độ chăm sóc, quản lý chư­a tốt, vệ sinh phòng bệnh kém. Nếu bảo đảm cho hư­ơu ăn uống đầy đủ, thức ăn đủ chất lượng, nư­ớc uống sạch sẽ, chuồng trại khô ráo, thoáng khí,... thì đàn hư­ơu sẽ khoẻ mạnh, phát triển tốt, hạn chế được bệnh tật, đem lại những hiệu quả kinh tế như mong muốn. Để hiểu rõ hơn các loại bệnh và cách chữa trị của những căn bệnh thường gặp này, bà con hãy cùng theo dõi chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay nhé.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Một số bệnh thường gặp ở hươu sao và phương pháp phòng trị

1. Bệnh tụ huyết trùng

Khi hươu biểu hiện sốt cao, mắt đỏ ngầu, nước mắt, nước mũi chảy ra, thở gấp, mũi khô và chướng bụng, rất có khả năng hươu đã mắc bệnh tụ huyết trùng.

Trong trường hợp bụng chướng to cần dùng kim thông hơi từ dạ cỏ ra ngoài, sau đó có thể dùng Peniciline + Streptomicine + trợ sức: B.complex, ADE, Cafein (việc này cần được thực hiện bởi bác sĩ thú y).

Bệnh tụ huyết trùng trên hươu sao.

Ngoài ra, sử dụng thuốc nam để Hươu nhanh phục hồi sức khoẻ. Dùng lá mơ, diếp cá, cỏ mực giã nhỏ vắt lấy nước khoảng 0,5 lít, 50 - 70g đường glucoza, 2 - 4 gói sâm dạng hoà tan, 3 - 5 gói men tiêu hoá, 15 - 20 gam Sunfatmagiêc (MgSO4) trộn vào đổ vào chai cho hươu uống. Tác dụng làm cho cơ thể mua phục hồi vì trong thời gian hươu bị bệnh lười thức ăn hơn những ngày thường.

Bài thuốc tây + nam kết hợp nên sử dụng trong 3 - 4 ngày mỗi ngày 2 - 3 lần.

2. Bệnh ký sinh trùng đường máu

Bệnh này có triệu chứng ở cả 3 thể: quá cấp tính, cấp mãn tính và mãn tính, nhưng thường gặp thể cấp tính và mãn tính.

Bà con dùng thuốc đặc hiệu để trị bệnh Tripamidium, Azidin, Naganin, tuỳ thuộc vào thể trạng từng con và triệu chứng từng con mà chỉ định thuốc và liều lượng cụ thể. Trong thời gian bị bệnh thì chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phải tốt hơn đồng thời dùng thêm bài thuốc nam trong 3 - 5 ngày.

Bệnh ký sinh trùng đường máu trên hươu sao

Khi mắc bệnh sán lá gan, hươu vẫn ăn uống bình thường bụng phình to, lông xơ xác, gầy mòn và chết. Để điều trị tốt bệnh này, bà con có thể dùng loại tẩy giun sán: Fasciolid, Dextin B (theo hướng dẫn của bác sỹ thú y).

3. Bệnh viêm phổi

Đây là căn bệnh thường gặp khi hươu con sinh ra không may gặp điều kiện bất lợi về thời tiết: nắng nóng, gió lạnh lùa vào chuồng. Do xông khói nhiều dẫn đến chuồng thiếu O xy, do vi khuẩn đường hô hấp.

Triệu chứng: Thở mạnh ép cả hai cơ bụng, đứng dạng hai chân để thở, khô mũi, chảy nước mắt, nước mũi. Đồng thời, hươu bỏ bú, lười ăn.

Bà con điều trị cho hươu bằng cách tiêm trợ sức: Vitamin các loại như Kanamycin, Steptomycin và Penicylin.

Bệnh viêm phổi trên hươu sao

Theo kiến nghị của người nông dân nên dùng bài thuốc nam cho hươu con từ 1 - 30 ngày tuổi. Thuốc nam: Lá mơ, lá diếp cá, cây cỏ mực giã nhỏ vắt lấy 30 - 50ml, trộn thêm đường glucoza + sâm gói + men tiêu hoá, có thể dùng thêm sữa tươi Vinamilk (loại nguyên kem). Ngoài ra có thể cho uống 8 - 10 lần/ngày (cả ngày và đêm) trộn với thuốc nam trên khoảng 10 - 20ml.

Trên đây là một những điều cần biết khi phòng và chữa bệnh cho hươu sao.

Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!