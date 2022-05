Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn các công trình, dự án trọng điểm, không để xảy ra vụ việc phức tạp, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh. Một trong số đó là nhà máy thủy điện Sơn La.