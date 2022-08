Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng trên 35 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Biển Đông có thể có mưa dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.