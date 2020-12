Bão tuyết dày hơn 60 cm "nhấn chìm" New York

Nhiều khu vực tại bang New York (Mỹ) bị "nhấn chìm" sau cơn bão tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Một số nơi tuyết dày trên 60 m.

Trận bão tuyết lớn đầu tiên của mùa khiến vùng đông bắc nước Mỹ bị bao phủ trong băng tuyết dày đặc, lập kỷ lục ở một số khu vực. “Sân bay khu vực Williamsport đã có tuyết rơi ở mức kỷ lục (62,7 cm)”, Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở State College cho biết. Ảnh: Reuters.