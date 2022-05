Niềm vui đến với ngành nông nghiệp khi mới đây Bộ NN&PTNT nhận được thông báo từ các cơ quan chức năng Mỹ, về việc hoàn thành thẩm định các thủ tục và chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi từ Việt Nam. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 26/5.

Xuất khẩu trái cây Việt đón nhiều tin vui

Niềm vui đến với ngành nông nghiệp khi mới đây Bộ NN&PTNT nhận được thông báo từ các cơ quan chức năng Mỹ, về việc hoàn thành thẩm định các thủ tục và chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi từ Việt Nam. Như vậy, bưởi da xanh sẽ là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Trước đó, 6 loại trái cây tươi được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ, gồm: Xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Đề cập về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các loại trái cây chủ lực, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Quốc Toản cho biết, đơn vị tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất các loại cây ăn quả chủ lực phục vụ xuất khẩu như: Thanh long, nhãn, xoài, chôm chôm, bưởi... Qua đó có chỉ đạo cụ thể về rải vụ phù hợp thị trường tiêu thụ, bán được giá tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Có diện tích mặt biển trên 6.000km2 với nhiều vịnh, vụng kín gió chạy dọc từ TP Móng Cái đến TP Hạ Long, vùng biển Quảng Ninh đa dạng về địa hình, chất đáy và thành phần loài sinh vật có giá trị kinh tế cao. Để phát huy những tiềm năng, lợi thế nổi trội, tạo tiền đề đưa ngành thủy sản Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế biển, tỉnh đã đặc biệt đến quan tâm công tác thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh thả hơn 27 triệu con giống tôm, cua, cá các loại về môi trường tự nhiên. Đây là số lượng rất lớn so với các địa phương ven biển trong cả nước, bởi theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT, trong năm nay, Việt Nam dự kiến thả hơn 53 triệu con giống thủy sản vào vùng nước tự nhiên. Tính đến tháng 4, cả nước đã thả được trên 36 triệu con giống.

Đơn hàng lạc quan giữ giá gạo xuất khẩu ổn định

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang lúa tươi OM 18 đang được thương lái mua tại ruộng với mức giá 5.800 – 5.900 đồng/kg; Đài thơm 8 5.700 – 5.850 đồng/kg; nàng hoa 5.900 đồng/kg; nếp Long An khô 7.600 – 7.800 đồng/kg; nếp An Giang 7.700 – 7.800 đồng/kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm đi ngang. Giá phụ phẩm biến động trái chiều. Trong khi đó, giá cám khô lại tăng 100 đồng/kg lên mức 8.800 – 8.900 đồng/kg. Đơn hàng lạc quan giữ giá gạo xuất khẩu ổn định trong thời gian dài.

Giá xuất khẩu phân bón tăng gấp đôi

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, xuất khẩu phân bón của Việt Nam đạt 149 nghìn tấn, tương đương 102 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 56% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 628 nghìn tấn phân bón các loại, tương đương 412 triệu USD, tăng 33% về lượng, tăng mạnh 175% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Giá phân bón xuất khẩu trong 4 tháng đạt 634 USD/tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Giá phân bón tăng cao đã đưa kim ngạch xuất khẩu phân bón 4 tháng bằng 75% kết quả xuất khẩu cả năm 2021.