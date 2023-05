Ập vào căn nhà trọ thuộc Khu dân cư Việt Sing, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, công an phát hiện tại đây đang bày bán hàng nghìn cây thuốc lá điện tử, trong đó có hàng trăm cây nghi thẩm lậu ma túy.